Sinop'ta 250 bin 800 makaron ele geçirildi
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 250 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 250 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda iş yerindeki aramalarda, 250 bin 800 makaron, 85 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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