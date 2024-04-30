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        Sinop'ta 250 bin 800 makaron ele geçirildi

        Sinop'ta düzenlenen operasyonda 250 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:32
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        Sinop'ta 250 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Sinop'ta düzenlenen operasyonda 250 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda iş yerindeki aramalarda, 250 bin 800 makaron, 85 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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