Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı, yol çalışmalarını inceledi
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, belediye ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, belediye ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.
Belovacıklı, beraberinde birim amirleriyle Köşk Mahallesi’nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Belovacıklı, sorun ve taleplerini dinledi.
Belovacıklı, merkez mahallelerindeki tüm eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.