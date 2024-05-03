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        Türkeli ilçesinde doğal gaz için çalışmalar başladı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:41
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        Türkeli ilçesinde doğal gaz için çalışmalar başladı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

        Türkeli ilçesine doğal gaz hattının getirilmesi amacıyla çalışmaların başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediye Başkanı Veysel Şahin, törende yaptığı konuşmada, doğal gazın ilçelerine kazandırılmasında emeği geçen milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, eski AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Akmercan Şirketler Grubu Başkanı Gazi Akmercan ile il genel ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

        Doğal gazın büyük kolaylık sağlayacağın dile getiren Şahin, vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Törene Kaymakam Safa Kahraman, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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