Türkeli ilçesinde doğal gaz için çalışmalar başladı

Doğal gazın büyük kolaylık sağlayacağın dile getiren Şahin, vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, törende yaptığı konuşmada, doğal gazın ilçelerine kazandırılmasında emeği geçen milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, eski AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Akmercan Şirketler Grubu Başkanı Gazi Akmercan ile il genel ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

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