Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

        Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kente uyuşturucu getirerek sattıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan izleme ve takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Sinop, Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa ve Elazığ illerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılara ait adreslerdeki aramada 2 kilo 418 gram uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Türkeli ilçesinde doğal gaz için çalışmalar başladı
        Türkeli ilçesinde doğal gaz için çalışmalar başladı
        Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında iş bir...
        Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında iş bir...
        Sinop'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Sinop'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Boyabat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Boyabat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı, yol çalışmalarını inceledi
        Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı, yol çalışmalarını inceledi
        Sinop'ta 250 bin 800 makaron ele geçirildi
        Sinop'ta 250 bin 800 makaron ele geçirildi