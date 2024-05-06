Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Sinop’un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
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