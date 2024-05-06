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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:40
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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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