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        Boyabat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:37
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        Boyabat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıağaççayırı Ortaokulu iş birliğiyle okul bahçesinde yapılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

        Kaymakam Enver Yılmaz da fuarı gezerek, projelerle ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

        Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, yaptıkları çalışmalardan ötürü öğrencileri kutlayarak teşekkür etti.

        Fuarda ayrıca öğrencilerce halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Fuara Kaymakam Yılmaz’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.

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