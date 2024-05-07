Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma yapan zanlı tutuklandı

Görüntülerde S.A.'nın istasyona gelerek çalışanı tabancayla tehdit etmesi, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçması yer alıyor.

Bu arada olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Aramada, S.A.'nın olayda kullandığı belirlenen 1 tabanca, 2 tüfek, 3 eldiven, 1 bot, 1 kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bostancılı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

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