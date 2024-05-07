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        Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma yapan zanlı tutuklandı

        Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 23:07 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:07
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        Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma yapan zanlı tutuklandı
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        Sinop’ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bostancılı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

        41 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Ayancık ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

        Aramada, S.A.'nın olayda kullandığı belirlenen 1 tabanca, 2 tüfek, 3 eldiven, 1 bot, 1 kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı yağma ve hırsızlık gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Bu arada olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde S.A.'nın istasyona gelerek çalışanı tabancayla tehdit etmesi, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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