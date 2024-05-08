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        Gerze'de gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:04
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        Gerze'de gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Ekiplerce araçta 186 şişe çeşitli markalarda alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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