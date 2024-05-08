Gerze'de gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

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