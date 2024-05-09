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        Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:38
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        Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramalarda 468,47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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