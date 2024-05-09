Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda 468,47 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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