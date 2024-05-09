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        Türkeli'de karakucak güreşleri yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:32
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        Türkeli'de karakucak güreşleri yapıldı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

        Yusuflu köyündeki etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilere Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Şahin tarafından ödülleri verildi.

        Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.

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