Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde sürdürülebilir inşaat sektörü semineri gerçekleştirildi.

Boyabat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminerde alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, babasının mesleğinden ötürü inşaat işleriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Ülke olarak yaşadıkları depremde bazı binaların durumlarının tüm kamuoyu tarafından görüldüğünü aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler, kamu idarecileri olarak harcamalarımızda kamunun malını, devletin malını, yani milletin parasını harcıyoruz. Yaptığımız bir binayı on yıl sonra tadilat yapıyorsak, kamu kaynağını etkin ve verimli kullanamıyoruz demektir. Bu durum sadece kamu binalarında değil, pek çok özel sektör binalarında da görülmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız depremde gördük ki bazı binalar sapasağlam ayakta kalırken, bazıları da yerle bir oldu. Bundan dersler çıkarmamız gerekiyor. TOKİ'nin inşa ettiği az katlı binaların sapasağlam duruyor olması tesadüfi değildir. Sonuç olarak harcanan paralar ister devletin, ister özel sektörün olsun sonuçta ülkemizin parasıdır."