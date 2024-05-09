Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Sağlık Bakanlığınca obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında, Gerze'de yürüyüş düzenlendi.

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