Boyabat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da durdurulan araç sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Yılmaz ayrıca sürücülere lokum ikram etti.

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