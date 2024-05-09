Gerze'de Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi

Etkinliğe katılan Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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