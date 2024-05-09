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        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:33
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        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sinop Caddesi'ndeki trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücülere trafik kurallarını içeren broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

        Etkinliğe katılan Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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