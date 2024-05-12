Boyabatlı öğrenciler Gazze için mektup yazdı

Boyabat ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için yazdıkları mektupları Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Gazze halkının sesini duyurmak adına Okul Müdürü İsmail Sancak'ın yaptığı çağrı üzerine mektup yazdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan insanlık dışı olaylara karşı duygularını İngilizce ve Türkçe kaleme alan ve saldırıların bitmesini isteyen öğrenciler mektuplarını BM'ye gönderdi.

Projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da mektupların postaya verilmesine iştirak ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Özkan, "Bu anlamlı etkinliği planlayan okul yönetimine ve içtenlikle mektuplarını yazarak insanlığa karşı önemli bir görevi ifa etmiş olan öğrencilere teşekkür ediyorum. Proje sayesinde öğrenciler, Gazze halkının yaşadıklarını unutmamış, onlara sahip çıkmış, çevresine, şehrine, ülkesine ve hatta tüm dünyaya yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalınmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmışlardır. Zulmün ve işgalin son bulduğu günleri görmek umuduyla tekrardan okul yönetimi ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.