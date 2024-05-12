Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabatlı öğrenciler Gazze için mektup yazdı

        Boyabat ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için yazdıkları mektupları Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabatlı öğrenciler Gazze için mektup yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boyabat ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için yazdıkları mektupları Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdi.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Gazze halkının sesini duyurmak adına Okul Müdürü İsmail Sancak'ın yaptığı çağrı üzerine mektup yazdı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan insanlık dışı olaylara karşı duygularını İngilizce ve Türkçe kaleme alan ve saldırıların bitmesini isteyen öğrenciler mektuplarını BM'ye gönderdi.

        Projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da mektupların postaya verilmesine iştirak ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Bir süre öğrencilerle sohbet eden Özkan, "Bu anlamlı etkinliği planlayan okul yönetimine ve içtenlikle mektuplarını yazarak insanlığa karşı önemli bir görevi ifa etmiş olan öğrencilere teşekkür ediyorum. Proje sayesinde öğrenciler, Gazze halkının yaşadıklarını unutmamış, onlara sahip çıkmış, çevresine, şehrine, ülkesine ve hatta tüm dünyaya yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalınmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmışlardır. Zulmün ve işgalin son bulduğu günleri görmek umuduyla tekrardan okul yönetimi ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta AK Parti'li kadınlardan İsrail'e tepki
        Sinop'ta AK Parti'li kadınlardan İsrail'e tepki
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi
        Boyabat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi
        Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi
        Türkeli'de karakucak güreşleri yapıldı
        Türkeli'de karakucak güreşleri yapıldı