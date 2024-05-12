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        Boyabat Belediyesi Anneler Günü'nde "Ihlamur Baskısı" etkinliği düzenledi

        Boyabat Belediyesi ve Yaşayan Kültürel Miras Müzesi işbirliğiyle Anneler Günü'ne özel "Ihlamur Baskısı" etkinliği geçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:58
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        Boyabat Belediyesi Anneler Günü'nde "Ihlamur Baskısı" etkinliği düzenledi
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        Boyabat Belediyesi ve Yaşayan Kültürel Miras Müzesi işbirliğiyle Anneler Günü'ne özel "Ihlamur Baskısı" etkinliği geçekleştirildi.

        Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere bez örtü, bez çanta ve keseler üzerine 13 farklı geleneksel Türk ve güncel motiflerinden istenilen motiflerin ıhlamur baskıları yapılarak annelere verilmek üzere katılımcılara hediye edildi.

        Müze sorumlusu Elçin Yayla, ziyaretçilerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcı Ayşenur Türkmen de ıhlamur bakısı yapıp katılımcılara hediye ederken, "Biz bugüne özel bir anı kalması için sizleri davet ettik. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Anneler evlatları için uyumaz, onlar için her fedakarlığı gösterir. Bizler annelerimizin değerini onun sağlığında bilelim. Onları asla üzmeyelim. Hayatlarını kaybettiğinde keşke, demeyelim, bu dünyada el üstünde tutalım. Bu vesileyle tüm annelerin gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hayatta olmayan annelerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

        Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz'ın eşi Zahide Yılmaz da programa katılıp annelerle sohbet edip, baskı yaptı, katılımcıların Anneler Günü'nü kutladı.

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