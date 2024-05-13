Sinop'ta çeltik ekimine başlandı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 5'inin karşılandığı Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı.

İlçede Gökırmak Vadisi içinde yer alan 27 köyde çiftçiler tarafından 14 bin 500 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, kamulaştırma çalışmaları nedeniyle çeltik ekimi yapılan dekar miktarında bu yıl azalma yaşandığını söyledi.

İlçelerinde bu sezon 27 köyde ekim yapılacağını vurgulayan Usta, "Çeltik ekimi yapan tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle birlikte inşallah verimli bir sezonu geride bırakacağız." dedi.