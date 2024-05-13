Boyabat'ta sağlık için bisiklet turu yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Meydanı’ndan başlayan ve 8 kilometrelik güzergahı kateden katılımcılar, turu Kent Meydanı’na dönerek tamamladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, bu tür spor etkinliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Organizasyonun hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Yılmaz, "İnşallah bu tür spor etkinlikleri daha da artar. Sadece etkinliklerde değil, daha sık ve alışkanlık haline getirilen bir spor olur. Bisiklet turuna katılan sporseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.