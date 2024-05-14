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        Boyabat'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:24
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        Boyabat'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        15 Temmuz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, özel eğitimli öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerce hazırlanan gösteriyi beğeniyle izlediğini söyledi.

        Programda emeği geçenleri tebrik eden Yılmaz, "Öğrencilerimiz sahnede öyle güzel şiirler, şarkılar, oyunlar sergilediler ki aldıkları eğitim ve becerilerle topluma engel değil, destek olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra özel bireylerce hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

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