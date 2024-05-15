Boyabat'ta orman yangınlarına müdahale için köylere su tankeri dağıtıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köylere su tankeri dağıtıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, komisyon üyelerine orman yangınlarına ilk müdahale ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köy muhtarlarına su tankerleri verildi.