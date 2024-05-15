Gerze'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve eski cezaevi mevkisinden başlayan yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Burada yapılan törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.