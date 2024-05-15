Gerze'de Gençlik Koşusu düzenlendi

Kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Gerze Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman ve diğer ilgililerce takdim edildi.

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