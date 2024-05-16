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        Sinop'ta yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi

        Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:42
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        Sinop'ta yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi
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        Sinop’ta emniyet ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir şüphelinin üzerinde ve umuma açık bir iş yerindeki aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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