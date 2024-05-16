Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından bir gün de olsa asker olmanın sevincini yaşayan 20 özel gereksinimli birey, yemin etti.

Vali Mustafa Özarslan, programda, Türk ordusunun tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

Türk ordusunun milletin varlığı ve özgürlüğü için tarihi boyunca büyük mücadeleler ortaya koyduğunu anlatan Özarslan, "Özel bireyler bütün millete, bizlere emanetlerdir. Özel bireylerimizin anneleri, babaları, akrabalarının içleri rahat olsun. Onlar bizim öz evlatlarımız, bereketimizdir. Milletimiz ordu bir millettir. Herkesin de bildiği gibi her Türk asker doğar. Burada da bunun örneğini yaşıyoruz." dedi.