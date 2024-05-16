Gerze'de Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, sunulan gösteriden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Atatürk Kültür Parkı'nda Doğan Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

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