Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Atatürk Kültür Parkı'nda Doğan Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, sunulan gösteriden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Etkinliğe Kaymakam Arabacı'nın yansı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri ve çocukların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
        Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
        Sinop'ta yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi
        Sinop'ta yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi
        Gerze'de Gençlik Koşusu düzenlendi
        Gerze'de Gençlik Koşusu düzenlendi
        Gerze'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Gerze'de Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Gerze'de çıkan yangında bir ev yandı
        Gerze'de çıkan yangında bir ev yandı
        Ayancık'ta vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı
        Ayancık'ta vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıtıldı