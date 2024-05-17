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        Sinop'ta ilk ve ortaokul öğrencileri üniversite öğrencileriyle buluştu

        Sinop'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, bahar etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:34
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        Sinop'ta ilk ve ortaokul öğrencileri üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Sinop’ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, bahar etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üniversite öğrencilerince çeşitli konularda hazırlanan projeleri inceledi.

        Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi konu başlıklarıyla hazırlanan Mobil Bilim Merkezi aracını da gezen öğrenciler, bilgi aldı.

        Etkinliğe katılan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, üniversite hakkında bilgi paylaştı.

        Etkinlik kapsamında ayrıca, "Çizgi ötesi öğretmen olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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