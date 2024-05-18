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        Türkeli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:09
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        Türkeli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        S.Y'nin kullandığı 57 HC 897 plakalı otomobil, Gemiyanı Mahallesi’nde karşı yönden gelen S.S. idaresindeki 45 AFU 876 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Umut S. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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