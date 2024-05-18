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        Boyabat'ta ekoturizm rotası oluşturulacak

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:12
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        Boyabat'ta ekoturizm rotası oluşturulacak
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak.

        İlçedeki Salar Kaya Mezarları ile Bazalt Kayalıkları arasında oluşturulacak ekoturizm rotasında yapılan yürüyüşe katılan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, oluşturacakları yeni turizm rotasıyla vatandaşlara şehirlerin gürültüsünden, stresinden uzaklaşma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

        Tarihi geçmişe sahip iki tarihi mekan arasında oluşturulacak rotanın ülke ve kent turizmine önemli katkı yapacağına inandıklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "İnanıyorum ki burada çok farklı bir gelişme olacak. Büyükşehirlerin gürültüsünden, stresinden kaçan hemşehrilerimiz ve turistlerimiz için imkan sağlayacağız. Turistlerimizi bekliyoruz buraya, davet ediyoruz. Halkımız da gelenlerle iş birliği yaparsa bir kültürel dönüşüm olacaktır. Aynı zamanda Kurusaray köyünde de stantlar oluşturmayı planlıyoruz. Burada da ekonomik bir aktivite olacak. Yapacaklarımızı biliyoruz, hep beraber sayın vekilimizin de desteğiyle iyi işler çıkaracağımızı biliyorum."

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise söz konusu güzergahta yeni bir turizm rotası oluşturulmasını turizm açısından çok önemli gördüklerini dile getirdi.

        Yaklaşık 12 kilometrelik güzergahın ekoturizm rotası olarak ilan edildiğini anlatan Maviş, yapılacak yatırımlarla güzergahın tam manasıyla bir turizm rotasına dönüşeceğine inandığını kaydetti.

        Yürüyüşe Vali Özarslan ve Milletvekili Maviş'in yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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