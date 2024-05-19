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        Sinop'ta 60 yaş üzeri "kıdemli üniversiteliler" kep atmaya hazırlanıyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU- Sinop'ta 60 yaş ve üzeri bireyler için Sinop Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi"ne katılarak üniversite sıralarıyla buluşan "kıdemli öğrenciler" mezuniyet için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:09
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        Sinop'ta 60 yaş üzeri "kıdemli üniversiteliler" kep atmaya hazırlanıyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU- Sinop'ta 60 yaş ve üzeri bireyler için Sinop Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi"ne katılarak üniversite sıralarıyla buluşan "kıdemli öğrenciler" mezuniyet için gün sayıyor.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" sonuçlarına göre yüzde 20 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek il olan Sinop'ta, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ilk mezunlarını verecek.

        Akademisyenlerin "kıdemli öğrenciler" diye adlandırdıkları gruptakiler, 50'nin üzerinde farklı derste teorik ve pratik eğitim aldı. Üniversitede haziranda yapılacak mezuniyet töreninde diğer öğrencilerle birlikte "kıdemli öğrenciler" de mezuniyet heyecanını yaşayacak.

        Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, üniversite olarak 60 yaş üzerindekiler için hazırlanan böyle güzel bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Taşdemir, 235 kişinin başvuru yaparak derslere katılım sağladığı eğitimlerin güz döneminde başladığını hatırlatarak, mezuniyet töreniyle projenin ilk yılının tamamlanacağını dile getirdi.

        Yaşlarına karşın derslere katılım sağlayan "kıdemli öğrenciler"e mezuniyet heyecanı yaşatmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sinop biliyorsunuz Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili. Onun için 3. Yaş Üniversitesi de Sinop için çok uygun. Mezun olan öğrencilerimize bir mezuniyet sevincini yaşatmak istiyoruz. Kep atmaları için programları planladık. Sokak sergisi planlıyoruz, bir müzik, bir tiyatro organizasyonu planladık. Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları bütün eserleri sergileyecekler. Hem ahşap hem resim hem tiyatro hem müzik bütün bunları bir programla taçlandıracağız. En sonunda da diğer öğrencilerimizle beraber bir kep atma, cübbe giyme töreniyle beraber öğrencilerimizi bu sene mezun etmiş olacağız."

        Öğrencilerin enerjisine hayran kaldıklarını ifade eden Taşdemir, "Yaptıkları hazırlıklarla biz zaten bunu görüyoruz. Yani normal lise öğrencisi, üniversite öğrencisi gibi o enerji ve sinerjiyi kendilerinde görüyoruz. Beraber mutlu bir şekilde bizler de o heyecanı onlarla yaşayacağız ve öğrencilerimizi mutlu edeceğiz." diye konuştu.

        3. Yaş Üniversitesi öğrencisi emekli öğretmen Murat Şimşek, daha önce üniversite eğitimi almasına rağmen ilk kez kep atma heyecanı yaşayacağını söyledi.

        Projede yer almaktan çok mutlu olduğunu aktaran Şimşek, şunları dile getirdi:

        "Gerçekten üniversite yıllarını hatırlamak çok güzel bir duygu. Ben şahsen hem salı hem çarşamba günleri burada dört etkinliğe katılıyorum. Mutluluk ve huzur içinde geliyorum buraya inanın. Biz öğretmenler boş durmayı sevmediğimiz için ben buraya geldiğim için mutluyum."

        Yıllar sonra kep atacak olmaktan ayrı bir heyecan yaşadığını anlatan Şimşek, "Vallahi o heyecanı yaşamak güzel bir duygu olsa gerek. Ben çocuklarım üniversiteyi bitirdiklerinde onların kep törenlerini yaşadım. Biz kep töreni yapamadık bizim zamanımızda. Vardı ama böyle çok üst üniversitelerde. Bizim oralarda öyle bir etkinliğimiz olmadı. O yüzden burada 3. Yaş Üniversitesi'nde yaşayacağız bunu." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Çok çok heyecanlıyım"

        Emekli Emine Kaya üniversite eğitimi alamadığını, kep törenine katılacak olmalarının kendisinde farklı duygular yaşattığını belirterek, "Çok çok heyecanlıyım. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Kep falan hiç böyle yoktu hayalimizde. Her gün yeni bir şey duyuyoruz hocalarımızdan bu da bize heyecan katıyor. Hele bir de kep töreni olursa bizim için çok farklı bir heyecan olacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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