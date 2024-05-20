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        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:36
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        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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        Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak hafta kapsamında, kentte, coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı, yöresel yemek yarışmaları, Türk mutfağının dünü ve bugününün konuşulacağı paneller yapılacak.

        Yarın başlayacak ve hafta boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı’nda kadın kooperatifleri, halk eğitim merkezleri eğitimenleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı gerçekleştirilecek. Ardından aynı meydanda yöresel yemekler yarışması düzenlenecek.

        Vali Mustafa Özarslan, yarın başlayacak etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, yapılacak organizasyonların Türk mutfağının tanıtımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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