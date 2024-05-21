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        Sinop'ta cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Sinop'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:09
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        Sinop'ta cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Sinop'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

        Araçta ve içindeki zanlıların üzerinde yapılan aramada, cips paketlerine gizlenmiş 1344 uyuşturucu hap ile 167 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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