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        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tadılarak yarışmalar düzenlendi

        Sinop'ta, bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamımda yöresel lezzetler tadıldı, yarışmalar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:30
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        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tadılarak yarışmalar düzenlendi
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        Sinop'ta, bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamımda yöresel lezzetler tadıldı, yarışmalar gerçekleştirildi.

        Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda kadın kooperatifleri, halk eğitimi merkezleri eğitmenleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı yapıldı.

        Sırık kebabı, mantı, ıslama ve nokul gibi kente özgü ürünlerin sergilendiği etkinlikte, yöresel yemek yarışması da düzenlendi.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetlerin tadına bakarak, yemekler hakkında bilgi aldı.

        Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, dünyada artık fast food nedeniyle tüm mutfakların birbirine benzemeye başladığını söyledi.

        Artan fast food tüketimi nedeniyle insanların eskiye dönük lezzetlere özlem duyduğunu vurgulayan Özarslan, Türk mutfağının da bu konuda çok önemli ürünlere sahip olduğunu dile getirdi.

        Özarslan, özellikle gastro turistlerin yerel tatları tatmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Yemeklerimiz aslında kimliğimiz. Bir kimlik hadisesi. Geçmişten hünerli ellerden bize gelen, zamanın ruhuna uygun olarak da çeşitlendirdiğimiz ürünümüz. Dünya artık tek tipleşmeye gidiyor. Bütün mutfaklar fast food nedeniyle birbirine benzemeye başladı ama insanlık bunu kabul etmez, insanlık çeşitliliği sever. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendiye, Kültür ve Turizm Bakanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu kültürün devamı için liderlik yapıyor. Biz de il bazında bu projeye destek veriyoruz. Bu destek, istikrarlı bir şekilde devam edecek."

        Etkinliğe katılan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencisi Mevlüt Emre Gül ise Türk mutfağının kendi içinde birçok lezzeti barındırdığına dikkati çekerek, "Toplum olarak Batı mutfağı yerine daha çok yöresel lezzetlerin tüketimine ağırlık vermeliyiz. Yöresel lezzetlere bakınca aslında Batı yanlısı değil de daha kendi iç lezzetlerimize dönmenin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı, güzel yemeklerimiz var. Eski ama bir o kadar lezzetli ürünler." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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