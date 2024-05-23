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        Ayancık'ta "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:18
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        Ayancık'ta "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği düzenlendi
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’ndeki etkinlikte, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 25 kitabı öğrenciler anlatarak tanıttı. Ayrıca programda öğrencilerle yönelik yüz boyama ve geleneksel okçuluk etkinlikleri yapıldı.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasemin Akkoç, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Demir, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

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