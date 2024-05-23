Sinop'ta üniversite öğrencileri ahşaptan "tornet araba" yaptı

Sinop'un Ayancık ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan "tornet araba" yapıldı.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nde açılan Ahşap Dekorasyon ve El Sanatları Kursu'nda eğitim alan bir grup öğrenci, tornet araba yapmaya karar verdi.

Öğrencilerce sanayiden toplanan atık tahtalarla merkezdeki atölyede yapılan ahşap araba, çocukların ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Merkezde görevli usta öğretici Gülşah Çetinkaya, AA muhabirine, arabanın yapım aşamasında hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyuncakların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Çetinkaya, "Merkezimizde gençlerimizle unutulmaya yüz tutmuş bir ürün yapalım istedik. Ahşap tornet araba yapmaya karar verdik. Bunu hayata geçirmeyi istedik ve başardık. Yeri geldi sanayiye gittik, yeri geldi sınıfta çalıştık. Sonuçta çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim zamanımızda tahta, ahşap oyuncaklarla oynardık. Yaşadığımızı aktarmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan üniversite öğrencisi Hüseyin Gök ise usta öğreticiler sayesinde güzel bir projeye imza attıklarını dile getirerek, "Eskilerde varmış, benim zamanımda olmadığı için bu arabayı hayata geçirdik. Arabayı yaparken çok keyifli vakit geçirdik. Bir hayali gerçekleştirmiş olduk. Herkesten olumlu, güzel dönüşler aldık." dedi.