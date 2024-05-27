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        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:05
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        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

        Ş.G'nin (44) kullandığı 34 CJT 977 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Koçak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki H.A.D. (54) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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