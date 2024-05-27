Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada iki kişi yaralandı.
Ş.G'nin (44) kullandığı 34 CJT 977 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Koçak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki H.A.D. (54) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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