Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Üniversitesi 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

        Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Üniversitesi 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kutlamalar kapsamında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Eski otogar mevkisinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Buradaki törende Rektör Taşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Taşdemir ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

        Üniversite Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki kutlamalarda ise geleneksel mezunlar buluşması pilav günü etkinliği yapıldı. Müzik dinletisi ve folklor gösterilerinin yapıldığı etkinlik, çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Kutlama çerçevesinde ayrıca Türk Kızılayı tarafından merkezde açılan stantta öğrencilerce kan bağışında bulunuldu.

        Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, üniversite olarak kuruluşlarının 17'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

        Hafta boyunca sürecek kutlamalarla şehirle üniversite bütünlüğünü sağlayacaklarını anlatan Taşdemir, ilk gün etkinliklerini de yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Taşdemir, üniversite olarak akademik ve bilimsel açıdan her geçen gün büyümeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizin akademik etkinliğini artıracak şekilde ileriye dönük çalışmalar yapıyoruz. Bir vizyonumuz var. Bu vizyon çerçevesinde bu sene değişik programlar açtık. Bu programları biraz daha şekillendireceğiz. Sinop Üniversitesinin hem akademik hem de bilimsel yönden Türkiye ve dünya sıralamasındaki yerini daha yukarılara çekecek planlamalar yaptık. Şu an sayımız 15 bin civarında. Tabii öğrenci sayısını çok fazla artırtmak da iyi değil. Daha çok eğitim, öğretim kalitesini artıracak akademik seviyemizi artıracak şehirle daha temas eden bir üniversite hayalimiz var."

        Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elanur Çelebi ise Sinop Üniversitesinde eğitim görmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Çelebi, "Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. O telaşeden çıkıp buraya gelince insan biraz içe dönüyor. İnsan huzur buluyor. Rektörümüz, akademisyenlerimiz, hocalarımız gerçekten çok ilgililer. Etkinliklerimiz zaten sürekli oluyor. Burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta çiftçiler yağmur ve bereket duası yaptı
        Boyabat'ta çiftçiler yağmur ve bereket duası yaptı
        Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı
        Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı
        Mübadiller Sinop'taki Kültür Evi'nde geçmişleriyle buluşuyor
        Mübadiller Sinop'taki Kültür Evi'nde geçmişleriyle buluşuyor
        Ayancık'ta Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Ayancık'ta Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Gerze'de yağmur duası yapıldı
        Gerze'de yağmur duası yapıldı