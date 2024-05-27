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        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:28
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        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.Ö. idaresindeki 57 ED 963 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolunun 16. kilometresinde, karşı yönden gelen A.K'nin kullandığı 34 HMY 974 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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