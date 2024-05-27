Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 57 ED 963 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolunun 16. kilometresinde, karşı yönden gelen A.K'nin kullandığı 34 HMY 974 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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