Sinop'ta geleceğin şefleri "en iyi tirit"i yapmak için yarıştı

Sinop'ta geleceğin şefleri, kente özgü yöresel lezzetlerden tiridin en iyisini yapmak için yarıştı.

Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "En iyi tirit yapma yarışması" düzenlendi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, en iyi tiridi yapabilmek için hünerlerini sergiledi.

Etkinlikte şef adayı öğrenciler, rulo haline getirilen yufkaları kalın şekilde dilimledikten sonra kızartarak üzerine haşlanmış tavuk, ceviz ve değişik malzemeler koyarak hazırladıkları tiridi jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Tiridi kızartma yerine bu kez fırınlayarak beğeniye sunduklarını anlatan Cevizci, "Fırından çıkardıktan sonra soslayarak servis ettik. Yani geleneksel yemeğimiz olan tiridi daha modern şekilde sunduk. Bu nedenle jüri üyelerimizin de beğenisi aldık." dedi.

Yarışmada birinci olan takımda yer alan öğrencilerden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceyda Cevizci, AA muhabirine, geleneksel yemek olan tiridi daha modern şekilde yaparak jüri üyelerine sunduklarını söyledi.

Öğrencilerden Hanne Nur Çınar ise birinci sınıf öğrencisi oldukları için ilk kez mutfak deneyimi yaşadıklarını dile getirerek, "Yaşadığımız bu ilk deneyimde birinci olmak bizi çok mutlu etti. Ayrıca tiridi de ilk kez yapmış olduk. Yöresel lezzetler konusunda inşallah ilerleyen süreçte çok daha bilgi birikime sahip olacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de etkinliğe katılan öğrenci ve akademisyenleri kutlayarak, yöresel lezzetlerin ön plana çıkartılarak tanıtılması için üniversite olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.