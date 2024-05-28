Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta geleceğin şefleri "en iyi tirit"i yapmak için yarıştı

        Sinop'ta geleceğin şefleri, kente özgü yöresel lezzetlerden tiridin en iyisini yapmak için yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta geleceğin şefleri "en iyi tirit"i yapmak için yarıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta geleceğin şefleri, kente özgü yöresel lezzetlerden tiridin en iyisini yapmak için yarıştı.

        Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "En iyi tirit yapma yarışması" düzenlendi.

        Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, en iyi tiridi yapabilmek için hünerlerini sergiledi.

        Etkinlikte şef adayı öğrenciler, rulo haline getirilen yufkaları kalın şekilde dilimledikten sonra kızartarak üzerine haşlanmış tavuk, ceviz ve değişik malzemeler koyarak hazırladıkları tiridi jüri üyelerinin beğenisine sundu.

        Takımların ikişer kişiden oluştuğu yarışmada jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu birinciliği elde eden öğrencilere madalya verildi.

        Yarışmada birinci olan takımda yer alan öğrencilerden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceyda Cevizci, AA muhabirine, geleneksel yemek olan tiridi daha modern şekilde yaparak jüri üyelerine sunduklarını söyledi.

        Tiridi kızartma yerine bu kez fırınlayarak beğeniye sunduklarını anlatan Cevizci, "Fırından çıkardıktan sonra soslayarak servis ettik. Yani geleneksel yemeğimiz olan tiridi daha modern şekilde sunduk. Bu nedenle jüri üyelerimizin de beğenisi aldık." dedi.

        Öğrencilerden Hanne Nur Çınar ise birinci sınıf öğrencisi oldukları için ilk kez mutfak deneyimi yaşadıklarını dile getirerek, "Yaşadığımız bu ilk deneyimde birinci olmak bizi çok mutlu etti. Ayrıca tiridi de ilk kez yapmış olduk. Yöresel lezzetler konusunda inşallah ilerleyen süreçte çok daha bilgi birikime sahip olacağız." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de etkinliğe katılan öğrenci ve akademisyenleri kutlayarak, yöresel lezzetlerin ön plana çıkartılarak tanıtılması için üniversite olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop Üniversitesi 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Sinop Üniversitesi 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta beton bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta çiftçiler yağmur ve bereket duası yaptı
        Boyabat'ta çiftçiler yağmur ve bereket duası yaptı
        Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı
        Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı
        Mübadiller Sinop'taki Kültür Evi'nde geçmişleriyle buluşuyor
        Mübadiller Sinop'taki Kültür Evi'nde geçmişleriyle buluşuyor