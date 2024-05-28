Boyabat'ta Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

Boyalı köyündeki Boyalı Barajı kıyısında kurulan ve iki gün süren kampa, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Halat çekme ve çuval yarışları gibi sportif etkinliklerin yapıldığı kampta müzik dinletisi de sunuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, gazetecilere, iki gün süren kampın ilçenin tanıtımı açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Alanda 100 çadırın kurulduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu: