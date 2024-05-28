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        Boyabat'ta Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:45
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        Boyabat'ta Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği gerçekleştirildi.

        Boyalı köyündeki Boyalı Barajı kıyısında kurulan ve iki gün süren kampa, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        Halat çekme ve çuval yarışları gibi sportif etkinliklerin yapıldığı kampta müzik dinletisi de sunuldu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, gazetecilere, iki gün süren kampın ilçenin tanıtımı açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

        Alanda 100 çadırın kurulduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

        “Çok güzel bir kamp geçirdik. Yaklaşık 100 çadırın kurulduğu kampta katılımcılar gönüllerince eğlendiler. Kampa katılanların ortak görüşü, doğa kamplarının her mevsim yapılması idi. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür etkinliklerle yaşlısı, genci tüm halkımızı bir araya getirip, kaynaştırmayı biz de istiyoruz."

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