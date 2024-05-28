Sinop'ta kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.
Sinop’un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.
İlçenin Kirazlıbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda ölü bir yunus gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.
Yunusun ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.
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