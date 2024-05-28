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        Sinop'ta kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:30
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        Sinop'ta kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

        İlçenin Kirazlıbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda ölü bir yunus gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.

        Yunusun ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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