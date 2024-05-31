Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Dikmen ilçesinde Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikmen ilçesinde Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, başladı.

        Kurumlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasına 9 takım katıldı. İki grupta düzenlenen turnuvanın stardı, Kaymakam Ozan Çivelek tarafından verildi.

        Turnuvada A grubunda Kaymakamlık, Emniyet, Müftülük, Orman işletme Şefliği ve Güzelçay Gençlik; B grubunda da Orman Spor, Esnaf Spor, Sıhhıye Spor, Lise Spor takımları mücadele edecek.

        Turnuva, 12 Haziran'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi
        Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi
        Sinop'ta kamyonetle tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta 11. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu başladı
        Sinop'ta 11. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu başladı
        Sinop'ta kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Sinop'ta kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
        Boyabat'ta Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Boyabat'ta Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Boyabat'ta Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta Gençlik ve Doğa Kampı etkinliği düzenlendi