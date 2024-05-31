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        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi

        Sinop Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi"ne katılarak üniversite sıralarıyla buluşan "kıdemli öğrenciler", üniversitenin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:01
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        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi
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        Sinop Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi"ne katılarak üniversite sıralarıyla buluşan "kıdemli öğrenciler", üniversitenin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde hünerlerini sergiledi.

        Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kıdemli öğrencilerce hazırlanan tiyatro ve müzik dinletisi sunuldu.

        Katılımcılar tarafından beğeniyle izlenen gösterilerin ardından 60 yaş ve üzeri bireylerin görsel sanatlar, ahşap işlemeciliği ve fotoğrafçılık derslerinde yaptıkları eserler de sergilendi.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, her biri kendileri için birer hazine olan yaşlıların ortaya koydukları enerjinin kendilerine kuvvet verdiğini söyledi.

        Ortaya konulan anlamlı projelerle yarınların daha güzel olacağını dile getiren Özarslan, "Bu anlamlı törende sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz. Sizlerin isteği, enerjisi, organizasyon becerisi, yüzlerinizdeki gülümseme, inanın bizlere güç veriyor. Biliyoruz ki bugün buradayız, yarın sizlerin yanındayız. O açıdan ortaya koyduğunuz bu enerjiyle bizlere örnek olduğunuz ve yol gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

        3. Yaş Üniversitesi öğrencisi emekli Yüksel Demler ise projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "İnşallah devam olur. Bizi 10 yaş gençleştirdi bu proje. Ödevlerimize, okula o kadar adapte olduk ki gerçekten kendimizi öğrenci sıralarında gördük." ifadesini kullandı.

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