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        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:05
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        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        E.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen taş yüklü kamyon, Çatak köyünde yol kenarındaki boş alana devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        E.G'nin cenazesi, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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