Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
E.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen taş yüklü kamyon, Çatak köyünde yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.G'nin cenazesi, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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