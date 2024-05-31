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        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Annem Rehberim Projesi" kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:48
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        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde, "Annem Rehberim Projesi" kapsamında eğitim alan kadınlara katılım belgesi verildi.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlık binasında düzenlenen programda gazetecilere, projenin aile hayatının temeli olan kadınlar için büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Proje kapsamında 244 kadın kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verildiğini vurgulayan Yılmaz, "Eğitimlerde aile içi ve kişilerarası iletişim, gelişim dönemleri, değerler, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilikle mücadele, temel dini konular, kitap okur yazarlığı, finans, hukuk ve sağlık konularında kadınlarımızın daha bilgili ve duyarlı olmaları amaçlanmış olup, bunda da başarılı olunduğunu söyleyebilirim. Güçlü kadın bilinçli aile mottosuyla hayata geçirilen projenin ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecektir." dedi.

        Kaymakam Yılmaz, projede yer alan kadınlara katılım belgelerini verdi.

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