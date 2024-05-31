Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti

        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuş, polisler tarafından su verildikten sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuş, polisler tarafından su verildikten sonra doğaya salındı.

        Sinop Havalimanı'nda görev yapan polisler, VIP giriş kapısı önünde baygın halde bir kuş gördü.

        Cama çarparak baygınlık geçirdiği anlaşılan kuşa polisler su içirdi.

        Bir süre havalimanı içinde bakılan kuş, daha sonra doğaya salındı.

        Sinop Emniyet Müdürlüğü, kuşa su içirilip serbest bırakıldığı anların görüntüsünü basınla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        "Faşist bir devlette yaşıyoruz"
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi
        Dikmen ilçesinde Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı
        Dikmen ilçesinde Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı
        Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi
        Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi
        Sinop'ta kamyonetle tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı