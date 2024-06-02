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        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, motosikleti devrilen köy muhtarı ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:08
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        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde, motosikleti devrilen köy muhtarı ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Daylı köyünün muhtarı Hakan Demircan'ın (37) kullandığı motosiklet, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi.

        Kazada ağır yaralanan Demircan, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Demircan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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