Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğretmen katıldı.

        Öğretmenlerce yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

        Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğretmenlere altın ile katılım belgesi takdim edildi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi
        Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli üniversiteliler" hünerlerini sergiledi