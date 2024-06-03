Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğretmenlerce yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.