Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Hükümet Konağı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri Filistin bayrağı açarak sloganlar attı.

        Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi Başkan Yardımcısı Zeki Sağır, İsrail'in saldırıları karşısında Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması gerektiğini söyledi.

        Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Sağır, şunları kaydetti:

        "Siyonist İsrail rejimi yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İslam ülkelerinin liderlerinin sessizliğinden aldığı cesaretle siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır."

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Boyabat'ta "Annem Rehberim Projesi" hayata geçirildi
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Sinop'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü