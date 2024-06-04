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        Sinop'ta traktörün römorkundan yola düşen kişi aracın çarpması sonucu öldü

        Sinop'ta seyir halindeki traktörün römorkundan yola düşen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:14 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:14
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        Sinop'ta traktörün römorkundan yola düşen kişi aracın çarpması sonucu öldü
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        Sinop'ta seyir halindeki traktörün römorkundan yola düşen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Ş.G’nin kullandığı 57 ABR 836 plakalı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun kara yolunun Taşmanlı mevkisinde yola düştü.

        Bu sırada aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aracın çarptığı G.Ö. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        G.Ö’nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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