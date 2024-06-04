Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinoplu öğrenci 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde birincilik kazandı

        Sinop'ta 5'inci sınıf öğrencisi Feyza Osmanoğlu, Portekiz'de düzenlenen 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde çizdiği barış ve özgürlük temalı karikatürüyle birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinoplu öğrenci 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde birincilik kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta 5'inci sınıf öğrencisi Feyza Osmanoğlu, Portekiz'de düzenlenen 7. Uluslararası Okul Karikatür Festivali'nde çizdiği barış ve özgürlük temalı karikatürüyle birincilik elde etti.

        Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu, AA muhabirine, öğrencileri Feyza Osmanoğlu'nun başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Dünya çapında elde edilen bu başarıların öğrencilere öz güven sağladığını vurgulayan Ayrancıoğlu, "Savaşların, özellikle İsrail'in Gazze’deki katliamlarının yaşandığı bu günlerde Feyza’nın eseriyle dünyaya barışı ve özgürlüğü haykırması ayrıca gurur verici." dedi.

        Ayrancıoğlu, aynı yarışmada Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Nur Maviş’in eserinin de jüri üyelerince sergilenmeye değer eserler arasında gösterdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta traktörün römorkundan yola düşen kişi aracın çarpması sonucu öldü
        Sinop'ta traktörün römorkundan yola düşen kişi aracın çarpması sonucu öldü
        Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Sinop'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Boyabat'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada köy muhtarı ağır yaralandı
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti
        Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti